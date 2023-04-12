ما حكم من لا يصلي التراويح في رمضان وهل يعاقب؟.. «الإفتاء» تجيب

مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، زدات التساؤلات بشكل كبير خلال الساعات الماضية عبر محرك البحث «جوجل» بشأن حكم من لا يصلي التراويح في رمضان وهل يعاقب تارك صلاة التراويح على هذا الفعل أم لا؟

حكم من لا يصلي التراويح في رمضان

وبخصوص حكم من لا يصلي التراويح في رمضان، أكّدت دار الإفتاء المصرية أنَّ صلاة التراويح سنة عن النبي الكريم وليست فرضًا ليحاسب عليها العبد المسلم، إذ أن تاركها لا وزر عليه خاصة إذا كان قد شغله العمل.

تعرف على حكم من لا يصلي التراويح في رمضان

وعن حكم من لا يصلي التراويح في رمضان، أوضحت دار الإفتاء أنَّه إذا استطاع العبد أن يصليَ أي عددٍ من الركعات في أيّ جزء من الليل منفردًا أو جماعة فقد أصاب السنة، ويُرْجَى له أن يدخل تحت حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». رواه الإمام البخاري في «صحيحه».

وتابعت دار الإفتاء: «يمكن للمسلم إن لم يصل صلاة التراويح فيجوز أن يقضيها نهارًا بعد شروق الشمس بحوالي ثلث الساعة، وإلى قبل صلاة الظهر؛ مستشهدًا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنّه في حال فاته وردُه من الليل قضاه في هذه المدة من نهار اليوم التالي».