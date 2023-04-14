تجديد حبس لصوص شرعوا في سرقة النحاس بأسلوب القطع بالتبين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من شخصين تخصص في سرقة الكابلات النحاسية بدائرة القسم، وبحوزتهم سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش، كات النيابة أمرت باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

المتهمان لهما معلومات جنائية

كشفت التحقيقات أن المتهمين تم ضبطهما بمعرفة النقيب عمرو المحلاوي معاون مباحث قسم شرطة التبين وتبين أنهما لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما فرد خرطوش، وطلقتان لذات العيار، ومقص حديدى، وذلك حال شروعهما فى سرقة كمية من النحاس بأسلوب «القطع» باستخدام المقص المضبوط بحوزتهما، من داخل مصنع كائن بدائرة القسم.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين اعترفا بشروعهما فى ارتكاب واقعة السرقة، وأضافا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد استخدامه فى وقائع السرقة، كما إعترفا بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.

تعرف على عقوبة السرقة

يقول المحامي حمدي العربي الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.

تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة

وأضاف أنه يجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.