القبض على هكر بتهمة سرقة حسابات الأشخاص على «فيس بوك»

ألقت أجهزة الأمن القبض على عاطل بتهمة الاستيلاء على مواقع التواصل الاجتماعي ومساومتهم على مبالغ مالية، وتكثيفًا لجهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكشف ملابسات ما تبلغ من عدد من المواطنين تضرروا من اضطلاع أحد الأشخاص «مجهول» بالاستيلاء على الحسابات الخاصة بهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وانتحال شخصهم وطلب مبالغ مالية من أصدقائهم، وبلغت الوقائع المُرتكبة من خلال ذلك الأسلوب عدد 11 واقعة.

تحديد مرتكب الوقائع

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال التعامل الفني تمكن تحديد مرتكب تلك الوقائع «عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب بمُحافظة الإسكندرية».

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافه، وتمكن ضبطه وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه، وتبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه للوقائع المشار إليها.

وبمواجهته أقر بنشاطة الإجرامي المشار إليه، بقصد تحقيق مكاسب مالية، واتخذت الإجراءات القانونية.