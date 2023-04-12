ضبط مسجل خطر غسل 3 ملايين جنيه حصيلة سرقة المواد البترولية في أسيوط

ضبط رجال الشرطة أحد الأشخاص، مسجل خطر، في أسيوط بتهمة غسـل 3 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي في سرقة المواد البترولية من خطوط إحدى شركات البترول، إذ تبين أن المتهم مقيم بمحافظة أسيوط وتورط في ممارسة نشاط إجرامي في مجال سرقة المواد البترولية المارة عبر خطوط الأنابيب الأرضية التابعة لإحدى شركات البترول.

وتمكن المتهم من الاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتربحه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.