حبس شخصين بتهمة سرقة مصنع في القاهرة

أمرت جهات التحقيق، بحبس المتهمين في قضية سرقة كمية من النحاس بأسلوب القطع من داخل مصنع بمنطقة التبين بالقاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط المتهمين

جاء ذلك بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما فرد خرطوش، وطلقتين لذات العيار، ومقص حديدي، وذلك حال شروعهما في سرقة كمية من النحاس بأسلوب «القطع» باستخدام المقص المضبوط بحوزتهما، من داخل مصنع كائن بدائرة قسم شرطة التبين بالقاهرة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بشروعهما في ارتكاب واقعة السرقة، وأضافا بحيازتهما للسلاح الناري بقصد استخدامه في وقائع السرقة، كما اعترفا بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما، ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.

الموقف القانوني

أوضح المحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.

وأضاف الخبير القانوني أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.