شاطئ بورسعيد يجذب الزائرين قبل بدء الدراسة.. كلمة السر في «طقس الخريف»

شهدت بورسعيد طقس خريفي مشمس من المنتظر أن يستمر على مدار اليوم، حيث بلغت درجة الحرارة 28 درجة مئوية، وانخفض ارتفاع الأمواج إلى مترين، ليسمح بالسباحة والصيد، وانتشر الأهالي والزائرون من مختلف المحافظات على شاطئ بورسعيد، للاستمتاع باجواء الطقس المشمس، كما مارس آخرون الرياضة والجري بطول الشاطئ، واستمتع الأطفال بالألعاب الشاطئية قبل بدء الدراسة الأسبوع القادم.

عشاق فصل الخريف

ويقول محمد مندور، موظف، أنه اعتاد على ممارسة رياضة المشي صباحا على شاطىء بورسعيد، خاصة وأنه من عشاق فصل الخريف، حيث تقل فيه شدة الحر، ثم يتناول الفطور مستمتعا بالأجواء الخلابة ثم يذهب إلى عمله، كما أن فصل الخريف له رواده على الشاطئ أكثر من باقي فصول السنة.

وتحكي منى شليل، ربة منزل، أنها تابعت الطقس من خلال هيئة الأرصاد الجوية، وأيقظت أبناءها للذهاب وتناول الفطور على الشاطئ، وكذلك ممارسة السباحة قبل بدء الدراسة، مشيرة إلى أن شاطئ بورسعيد آمن ونظيف ويجذب أنظار الزائرين له.

أعمال النظافة على شاطئ بورسعيد

من جهه أخرى، قام رجال الإنقاذ والطوارىء ببورسعيد، بتنظيف الشاطئ من مخلفات المياه التى يلقي بها البحر، وكذلك من الزائرين، كما تم إزالة تجمعات الرمال من على الشاطئ، ليصبح ممهد يسهل للزائرين الاستمتاع به.