غرق شاب في شاطئ بورسعيد.. «نزل المياه رغم رفع الرايات السوداء»

عثر رجال الإنقاذ البحري ببورسعيد على جثة شاب غرق اليوم داخل البحر الأبيض المتوسط، بعد أن جاء مع والده من المنيا إلى شاطئ بورسعيد للسباحة، ونزل مع ابن عمه الذي طلب منه أن يخرج من المياه بسبب الأمواج المرتفعة ورفع الرايات السوداء على شاطىء بورسعيد، لكنه صمم وغرق.

انتشال جثة الشاب

وبحث رجال الإنقاذ البحري عن جثة الشاب الذي غرق في البحر خلف حديقة شاطىء بورسعيد، وسحبه التيار إلى خلف الكازينو العائم، وتم انتشاله بمعرفة رجال الإنقاذ البحري.

وتلقى اللواء مدحت عبدالرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارًا، من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة محمد كمال محمد عثمان 19 سنة من المنيا، خلف الكازينو العائم، بادعاء غرق، وتم وضع الجثة بمشرحة مستشفى النصر التابعة للتأمين الصحي الشامل تحت تصرف النيابة.

الشاب جاء مع والده

وتبين من تحريات رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الشاب جاء مع والده من المنيا لقضاء وقت على شاطىء بورسعيد ونزل للسباحة مع ابن عمه.

المتوفى رفض الخروج من المياه

وأوضح ابن عمه في أقواله أن المتوفى كان على بعد أمتار منه، وطلب منه الخروج من البحر بعد رفع الرايات السوداء، وارتفاع الموج بشكل مخيف فرفض، وخرج هو لإبلاغ والده لكنه كان قد غرق واستمر رجال الإنقاذ البحري في البحث عنه عدة ساعات حتى عثروا على جثته تطفو فوق الماء.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات.