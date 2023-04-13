عمرو سلامة: «مسلسل جعفر العمدة عامل تفاعل مبيحصلش إلا في ماتشات الكرة»

أشاد المخرج عمرو سلامة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بمسلسل جعفر العمدة لمحمد رمضان، والذي حقق جماهيرية كبيرة طوال شهر رمضان.

وكتب المخرج عمرو سلامة: «نجاح مسلسل جعفر العمدة حقيقة وواقع والتشكيك في ده إجحاف وإنكار، ممكن تحلله أو تنتقده زي أي عمل فني زي ما تحب إنت حر ده حقك المشروع، لكن ماتقدرش تشكك في مقدار نجاحه».

وأضاف عمرو سلامة: «المسلسل وصل لمرحلة إن الناس مش بتتفرج على جعفر العمدة، الناس بتشجع جعفر العمدة، عامل تفاعل مع الجمهور مابيحصلش إلا في ماتشات الكورة».

مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم؛ من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، ومنذر رياحنة، وهو من إخراج محمد سامي.