مسلسل جعفر العمدة الحلقة 22.. الأطباء ينجحون في إنقاذ بلال شامة

شهدت أحداث الحلقة 22 مسلسل جعفر العمدة، أحداثًا مثيرة، بعد زيارة بلال شامة لـ«سيف» الذي يجسد دوره أحمد داش، ليسأله جعفر العمدة عن سبب هذه الزيارة، ويجيب أنه لا يعرف عنه شيئا، وأنه قام برؤيته مرة واحدة طوال حياته، وسط حالة من الحزن والبكاء لجعفر العمدة، بسبب اعتقاده أن بلال شامة توفي.

أحداث الحلقة 22 من مسلسل جعفر العمدة

ويتنفل بلال شامة إلى المستشفى، وبعدما ركض نحو الشارع ليهرب من محمد رمضان وتصدمه سيارة، ويقوم الأطباء بعمل إسعافات أولية له، وينجحون في إنقاذه من الموت.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة‎

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، كالتالي: العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.