مسلسل جعفر العمدة الحلقة 22.. شوقي يساوم إيمان العاصي بصورة بلال شامة

عرضت الحلقة 22 من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، على شاشة قناة دي إم سي دراما، وشهدت أحداثا مشوقة للجمهور.

أحداث الحلقة 22 من مسلسل جعفر العمدة

وتقابل إيمان العاصى «دلال»، شقيقها «شوقي فتح الله»، ويهددها الأخير بأنه سيخبر جعفر العمدة بأنها هي من خطفت نجله، ويريها صورة مقابلتها لبلال شامة، ويطلب منها الذهاب إلى منزل والدها وتقيبل رجله ويده، بالإضافة إلى والدتها، لتوافق بالفعل خوفا من جعفر العمدة.

وتستأجر إيمان العاصي، أشخاصا لأخذ الهاتف الخاص بشقيقها منذر رياحنة، بعد تهديدها بصورتها مع بلال شامة، وبالفعل ينجحون في أخذه.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، كالتالي: العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.