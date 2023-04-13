مسلسل جعفر العمدة الحلقة 22.. زينة حامل و«صفصف» تحذرها

عرضت الحلقة 22 من مسلسل جعفر العمدة، بطولة الفنان محمد رمضان، على شاشة قناة دي إم سي دراما؛ إذ شهدت الحلقة أحداثا مشوقة للجمهور.

أحداث الحلقة 22 من مسلسل جعفر العمدة

وتذهب زينة «عايدة» خلال أحداث الحلقة 22 من مسلسل جعفر العمدة، إلى الطبيب، بعد أن شعرت بالتعب، ليخبرها أنها حامل، وسط حالة من الدهشة، بسبب قلة فترة زواجها من جعفر العمدة، وتخبرها هالة صدقي «الملكة صفصف»، لتقابل الخبر بكل سعادة وفرحة، وتحذرها من إخبار أحد.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة‎

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، كالتالي: العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.