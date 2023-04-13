الاتحاد الأوروبي: سنطلق الموجة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا

قال مفوض الخدمات المالية والاستقرار المالي واتحاد أسواق رأس المال التابع للاتحاد الأوروبي، ميريد ماكجينيس، إن الاتحاد الأوروبي سيطلق الموجة الحادية عشرة من العقوبات على روسيا، مضيفًا أن ذلك يأتي في الوقت الذي يسعى فيه إلى إحباط جهود موسكو المبذولة للتهرب من العقوبات الاقتصادية التي تم فرضها في أعقاب غزوها الشامل لأوكرانيا.

حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

وأوضح «ماكجينيس»، في تصريحات لشبكة «سي إن بي سي» الإخبارية، اليوم الخميس، أن أوروبا قد فرضت 10 حزم من العقوبات وسيكون لدينا حزمة أخرى.

الاتحاد الأوروبي يصدر قرارات جديدة

وتُجري دول الاتحاد الأوروبي محادثات حول وضع حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا خلال الأسابيع الأخيرة.