مسلسل جت سليمة الحلقة 7.. دنيا سمير غانم تنقذ شقيقها من السلطان طمعان

أحداث كوميدية مختلفة شهدتها الحلقات السابقة من مسلسل جت سليمة، بطولة دنيا سمير غانم نالت جميعها إعجاب واهتمام الجمهور؛ لذا ازدادت معدلات البحث من البعض عن مواعيد عرض مسلسل جت سليمة الحلقة الخامسة على CBC، رغبة في الاستمتاع بسلسلة الأحداث التي تسلي أوقاتهم طوال الشهر.

مسلسل جت سليمة الحلقة 7

بدأت أحداث الحلقة الـ7 من مسلسل «جت سليمة» بمعرفة السلطان «طمعان» الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي، بأن «عمر» هو شقيق «سليمة» التي تجسد شخصيتها الفنانة دنيا سمير غانم، إذ كشف السر بعد ما تحدث شقيقها الذي أخبره أنه من مصر الجديدة، ليكتشف أن الغريب هو «سليمة» وشقيقها، ليخبر الوزير الذي يجسد شخصيته الفنان سامي مغاوري بذلك الأمر، الذي يخبره بالتحفظ عليه وعدم الخلاص منه كما خطط، ومن ثم تعمل «سليمة» على محاولة توسل لـ«موكوس» الذي يجسد شخصيته الفنان محمد سلام، في مساعدتها للعثور على شقيقها بعد أن أصبح تحت سيطرة السلطان «طمعان» بعد أن اكتشف سرهم وسر الكتاب المسحور.

أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 7

لتحاول «سليمة» فيما بعد الكشف عن سر الرسالة التي حصل عليها «موكوس»، فتعمل على ربط الخيوط معًا لتصل بها في النهاية إلى أن «قوت القلوب» تحاول دومًا مساعدتهم، بعد أن طلبت من «موكوس» السلسلة الخاصة به، ودخولها إلى غرفة «سليمة» لتفتيش عن شيء ما، فتقترح «سليمة» على «موكوس» الذهاب إليها لمعرفة ماذا ورائها؟.

قصة مسلسل جت سليمة

تدور أحداث المسلسل حول «سليمة» التي تدخل في مغامرة جديدة بعد قراءتها أحد الكتب، عملت على نقلها إلى حقبة زمنية مختلفة، إذ وجدت نفسها داخل أرض النعام التي تحاول فيه العثور على شقيقها عمر بعد ما اختفى فور وصولهم إلى هذا المكان، وذلك بعد لقائها بـموكوس الذي يساعدها في العثور عليه، إذ تعمل سليمة محررة في دار للنشر، وتعيش مع والديها عفاف ومحيي، وتتسم بالتفاني في عملها، فهي صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات بدار النشر.

مواعيد عرض مسلسل جت سليمة

ومن المنتظر أن تعرض قناة CBC الحلقة الخامسة من مسلسل جت سليمة، الذي تلعب بطولته الفنانة دنيا سمير غانم، في تمام التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.