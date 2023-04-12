مسلسل جت سليمة الحلقة 6.. رحلة دنيا سمير غانم لتحرير شقيقها والهرب من القصر

أحداث كثيرة شهدها مسلسل جت سليمة الحلقة 6، بدأت بمعاتبة السلطان لشقيقه «عرفان» بعد أن اكتشف أن لديه ابن سيأخذ نصيبا من الورث، وخلال الأحداث عثرت «سليمة»، وهي الفنانة دنيا سمير غانم على شقيقها الصغير «عمر» بمساعدة من الأميرة أحلام ابنة الملك، وهي الفنانة مايان السيد، وساعدتها في دخول الغرفة ومقابلة عمر.

وقابلت دنيا سمير غانم شقيقها في مسلسل جت سليمة الحلقة 6، بالأحضان وتحدثا معًا لبعض الوقت قبل أن يدخل السلطان الغرفة، وتتخفى «سليمة» وشقيقها حتى خروجه، وبدأت بالتفكير في طريقة لتحرير شقيقها ثم الهرب.

أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 6

واستمرت أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 6 في التصاعد، إذ اكتشف الوزير، وهو الفنان سامي مغاوري، ورجال الوزير سر الفتاة التي تمتلك نسخة مهمة من الكتاب السحري، وهي الفنانة دنيا سمير غانم، وبدأوا في البحث عنها، في الوقت ذاته اكتشف «موكوس»، وهو الفنان محمد سلام، رسالة وجدها صدفة، مكتوب فيها: «انفد بجلدك يا وريث، اهرب مع الغريب هتلاقي النصيب، وحقك برقبتك حافظ عليه».

مسلسل جت سليمة الحلقة 6.. رسالة غريبة وجدها «موكوس»

وكشفت «سليمة» سر الرسالة الغريبة، حين فتحت السلسلة التي يرتديها «موكوس»، وعلمت أنه هو ابن «عرفان» شقيق السلطان، وهو الوريث الشرعي، وبدأ في التخطيط للهرب معًا والحصول على الطفل «عمر».

وكان آخر مشهد بالمسلسل، حين وجد السلطان الطفل «عمر»، شقيق «سليمة»، وسأله عن اسمه ومعلوماته، ليكتشف السلطان أنه شقيق الفتاة التي يبحث عنها، ثم انتهت أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 6.

مسلسل جت سليمة

وتدور أحداث مسلسل جت سليمة حول الفنانة دنيا سمير غانم، وهي «سليمة» التي تدخل في مغامرة جديدة بعد قراءتها أحد الكتب، التي نقلتها إلى حقبة زمنية مختلفة، إذ وجدت نفسها داخل أرض النعام في فترة الجاهلية، وتحاول العثور على شقيقها عمر بعد ما اختفى فور وصولهم إلى هذا المكان.