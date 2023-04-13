اليمن يرحب باتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، اليوم الخميس، باتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين ⁧البحرين‬⁩ و⁧‫قطر‬⁩، والتي تم الإعلان عنها خلال اجتماع لجنة المتابعة البحرينية القطرية الثاني في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض.

أهمية تفعيل العمل العربي

وأكدت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أهمية هذه الخطوة الإيجابية التي ستسهم في تفعيل العمل العربي المشترك وتحقيق تطلعات دول وشعوب المنطقة في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية ومواجهة التحديات المشتركة.