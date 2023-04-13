اليمن يرحب باتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر
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أ ش أ
11:47 م | الخميس 13 أبريل 2023
الخارجية اليمنية
رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، اليوم الخميس، باتفاق إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، والتي تم الإعلان عنها خلال اجتماع لجنة المتابعة البحرينية القطرية الثاني في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض.
أهمية تفعيل العمل العربي
وأكدت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - أهمية هذه الخطوة الإيجابية التي ستسهم في تفعيل العمل العربي المشترك وتحقيق تطلعات دول وشعوب المنطقة في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية ومواجهة التحديات المشتركة.