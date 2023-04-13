رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس صلوات قداس خميس العهد

ترأس اليوم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، صلوات قداس خميس العهد بكنيسة الراعي الصالح الأسقفية بالجيزة، إذ كان في استقباله القس ميشيل ميلاد راعي الكنيسة.

رئيس الأساقفة: قداس خميس العهد يتضمن خدمة غسل الأرجل مثلما فعل المسيح

في عظة القداس قال رئيس الأساقفة: إن قداس خميس العهد يتضمن خدمة غسل الأرجل مثلما فعل المسيح مع تلاميذه وخدمة الشركة المقدسة والتي أسسها المسيح يوم خميس العهد مؤكدًا: يغسل المسيح أرجل تلاميذه ويتناول العشاء معهم رغم علمه إن أحدهم سوف يخونه.

واستكمل : يعبر المسيح عن محبته لتلاميذه في أصعب الظروف فقد كان في علاقة قوية مع تلاميذه بجسده ونفسه ومن ثم يغسل أرجلهم ليعبر عن الشرف والكرامة التي يعطيها السيد المسيح لمن يريد أن يكرمهم.

طقوس صلوات قداس خميس العهد

وأوضح رئيس الأساقفة: يريدنا المسيح أنقياء فلم يكن المعنى في الغسل الطهارة الجسدية فقط ولكنه يهتم بطهارتنا لنعيش حياة القداسة.

فيما تضمنت الصلوات فقرة تسبيح وقراءات من الكتاب المقدس كذلك فإن رئيس الأساقفة قد ترأس خدمة تثبيت عضوين جديدين بالكنيسة.