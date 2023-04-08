الكنيسة الأسقفية في الإسكندرية تنظم إفطارا رمضانيا

نظمت كنيسة يسوع الملك الأسقفية بمنطقة الرأس السوداء في الإسكندرية، إفطارا رمضانيا للقيادات الإسلامية وأصدقاء الكنيسة من قيادات العمل المجتمعي والخدمي والجمعيات الخيرية؛ إذ كان في استقبالهم رعاة وأعضاء الكنيسة للترحيب بهم.

أهمية إظهار المحبة العملية

ورحب ديفيد عزيز عميد كنائس الإسكندرية بهم، مؤكدًا على وحدتهم في الوطن الواحد وضرورة التواصل الدائم والمستمر المبني على المحبة، كما شدد القس مينا حلمي راعي الكنيسة على أهمية إظهار المحبة العملية بين أعضاء المجتمع الواحد لبعضهم البعض.

وشددت القيادات الإسلامية على أنه منذ القدم لم يكن هناك أي فواصل بين أطياف المجتمع، وعلينا إبراز هذه القيم من خلال المبادرات العملية وإننا نسيج واحد دائما.

الكنيسة الأسقفية تبدأ أسبوع الآلام

وفي سياق آخر، تبدأ الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر غدًا، أسبوع الآلام بقداس أحد السعف إذ يرمز لذكرى دخول المسيح أورشليم إذ استقبل الشعب المسيح بالهتاف وسعف النخيل.

ومن المقرر أن يترأس صلاة قداس أحد السعف رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية غدًا في الثانية عشرة ظهرًا بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

كما يصلي رئيس الأساقفة قداس خميس العهد بالكنيسة الأسقفية بالجيزة في تمام السابعة مساءً؛ إذ يتضمن القداس خدمة غسل الأرجل امتثالا لما فعله المسيح مع تلاميذه بالإضافة لخدمة الشركة المقدسة «سر التناول» التي بدأها المسيح يوم خميس العهد.

يختُتم أسبوع الآلام بصلوات الجمعة العظيمة، إذ يقود رئيس الأساقفة الصلوات من داخل الكنيسة الأسقفية بمصر القديمة في الثانية عشرة والنصف ظهرًا وهي الجمعة التي شهدت صلب السيد المسيح وتعذيبه وفق عقيدة الكنيسة.

وتحتفل الكنيسة 15 إبريل بعيد القيامة المجيد؛ إذ يبدأ القداس في تمام الثامنة مساءً من داخل الكاتدرائية الأسقفية بالزمالك.