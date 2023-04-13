مسلسل حضرة العمدة الحلقة 22.. أحمد رزق يهدد «ضرغام»

تصاعدت الأحداث والصراعات داخل مسلسل حضرة العمدة الحلقة 22، وذلك على خلفية مقتل الطالبة «سلمى عثمان» على يد زميلها «سامر ضرغام»، أمام الأهالي في وضح النهار ووسط الشارع، بسبب رفضها له، بينما هو يحبها لأقصى درجة.

وعرض أحمد بدير «ضرغام» خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 22، على أحمد رزق «المستشار جلال الفارس» أنّ يتولى عملية الدفاع عن ابنه وإنقاذه من حبل الإعدام، إلا أنه رفض ذلك بشكلٍ قاطع، لا سيما وأنّ عمدة قرية تل شبورة، هي ابنة عمه روبي «صفية الفارس»، وذلك وسط غضب شديد من أحمد بدير.

وكشف أحمد رزق، خلال أحداث الحلقة 22، عن عدم تخوفه من تهديدات أحمد بدير له، حيث بعث رسالة له عن طريق وفاء عامر «شلباية»، بأنه على استعداد لحبس باقي أولاده والدفع بهم وراء القضبان، حال تفكير «ضرغام» في الخيانة.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، من بطولة عدد كبير من الفنانين، بجانب أحمد رزق وأحمد بدير، منهم روبي، وسميحة أيوب، ومحمود عبد المغني، ودينا، وبسمة، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود عبد المغني، ومحمود حافظ وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

موعد مسلسل حضرة العمدة

ويُعرض مسلسل حضرة العمدة يوميًا طوال شهر رمضان عبر شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وذلك فور انتهاء صلاة التراويح التي تنقلها القناة مباشرة من داخل مسجد الحسين.