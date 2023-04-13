وزير الرياضة يجتمع مع مجلس استاد القاهرة لمناقشة فرص الاستثمار

اجتمع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، مع أعضاء مجلس إدارة هيئة استاد القاهرة الدولي بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة؛ لاستعراض أبرز ما يتعلق بملف تطوير منشآت الاستاد، في ضوء تحويل هيئة الإستاد لهيئة اقتصادية.

إنجازات في الموارد المالية لاستاد القاهرة

شهد الاجتماع الحديث حول الموارد المالية التي حققتها هيئة استاد القاهرة خلال الفترة الماضية نتيجة استضافة مجموعة من البطولات والأحداث المختلفة.

وأكد الدكتور أشرف صبحي على أهمية استاد القاهرة الدولي ككيان رياضي كبير، يمتاز بتنوع إنشاءاته التي تخدم جميع الألعاب الرياضية، مشيراً إلى التوجه نحو جعله هيئة اقتصادية كبرى جنباً إلى جنب مع تطويره بشكل مستمر، لافتاً إلى متابعة مجلس إدارة الهيئة لكل المُستجدات المتعلقة فى هذا الشأن.

حضر الاجتماع، ومن أعضاء مجلس الإدارة، اللواء خالد عبد العال، اللواء أحمد العزازي، الدكتور عبد العزيز هاشم، الدكتور حسين السمري، المهندس عمر بلبع، وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهيئة استاد القاهرة.

مشروعات التطوير والنهضة الرياضية

وأضاف الوزير أن الحكومة تنظر للاستثمار الرياضي على أنه أحد أهم مصادر الدخل والتمويل لمشروعات التطوير والنهضة الرياضية.

وأوضح الوزير أن الاستادات تُعد هيئات اقتصادية مستقلة تديرها وتتبع في قراراتها رؤية القيادة السياسية للبلاد، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الوزارة ستعرض مشروع قانون جديدا للرياضة على البرلمان، لافتا إلى أن النجاح دائما ما يحالف مصر في تنظيم البطولات المحلية والعربية والدولية في مختلف الألعاب الرياضية وهذا يرجع إلى الإمكانات والقدرات التي تتمتع بها مصر بفضل الطفرة الإنشائية الكبيرة التي شهدتها في الفترة الأخيرة.