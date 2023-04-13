مسلسل حضرة العمدة الحلقة 22.. روبي تدافع عن «سلمى» أمام وسائل الإعلام

تصدت روبي، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 22، أمام كل محاولات تشويه صورة الطالبة «سلمى» التي جرى ذبحها على يد زميلها «سامر ضرغام» داخل شوارع قرية تل شبورة، في وضح النهار أمام الأهال وسط الشارع، حيث يحاول البعض أنّ يبتعد عن تلك القضية وسط تهديدات وتحذيرات من أسرة القاتل.

ودخل أحمد رزق «جلال الفارس» في صدام مع روبي «صفية الفارس» خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 22، حيث طالبها بالابتعاد عن تلك القضية تمامًا، رغم أنها عمدة قرية تل شبورة، حيث يرى أنّ تمسكها بإثبات الحقيقية، قد يُثير الرأي العام ضد القاتل، وهو الأمر الذي رفضته روبي جملة وتفصيلًا.

روبي تتحدث مع وسائل الإعلام

واستقبلت روبي، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 22، العشرات من وسائل الإعلام داخل القرية، للحديث عن موقفها من مقتل الطالبة سلمى، حيث ظلت تدافع عنها، مطالبة الجمهور بعدم تصديق تلك الشائعات المتداولة بأنها كانت على علاقة غير شرعية بأحد الشباب، فيما كان يحاول القاتل للزواج منها إنقاذًا لها.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، يُشارك في بطولته إلى جانب روبي وأحمد رزق، عدد كبير من الفنانين، منهم محمود عبد المغني، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبد العزيز، وإيهاب فهمي، وإدوارد، وأحمد بدير، ونهلة سلامة، وسميحة أيوب، ووفاء عامر، ودينا وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.