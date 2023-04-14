جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالصفين الأول والثاني الثانوي في كفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جدول امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالصفين الأول والثاني الثانوي بكفر الشيخ 2023 الترم الثاني، وهو الذي ينتهي معه العام الدراسي 2022- 2023.

وتقدم «الوطن»، جدول الامتحانات والملاحظات الخاصة بها، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

أولاً: طلاب الصف الأول الثانوي

- السبت 29 أبريل 2023: مادتي التربية الدينية، والتربية المهنية «تكنولوجيا الزراعة والصناعة وإدارة الأعمال والمشروعات».

- الثلاثاء 2 مايو 2023: مادتي التربية الوطنية، وتكنولوجيا المعلومات.

ثانيا: طلاب الصف الثاني الثانوي

- الأحد 30 أبريل 2023: مادتي التربية الدينية، والتربية المهنية «تكنولوجيا الزراعة والصناعة وإدارة الأعمال والمشروعات».

- الأربعاء 3 مايو 2023: مادتي المواطنة وحقوق الإنسان، وتكنولوجيا المعلومات.

ملاحظات امتحانات المواد غير المضافة

ووفقا لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، نوهت بملاحظات مهمة في امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصفين الأول والثاني الثانوي بكفر الشيخ 2023 الترم الثاني، وهي كالتالي:

- الامتحانات العلمية تُحدد مواعيدها من كل مدرسة، وفق ظروفها قبل بدء أيام الامتحانات، بحيث لا تؤثر على سير الدراسة.

يأتي ذلك، في ظل متابعة مستمرة من الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.