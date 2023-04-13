أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثاني، وهو الذي ينتهي معه العام الدراسي 2022 - 2023.

وتقدم «الوطن» جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثاني، والضوابط الخاصة بها بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثاني

وبحسب جدول امتحانات الصف الأول الثانوي العام محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثاني، فإن طلاب تلك المرحلة يخوضون امتحاناتهم في الفترة من 6 إلى 20 مايو المقبل، كالتالي:

- السبت 6 مايو: مادة اللغة العربية.

- الاثنين 8 مايو: مادة الرياضيات.

- الأربعاء 10 مايو: مادتي الكيمياء، والجغرافيا.

- السبت 13 مايو: مادتي الأحياء، والتاريخ.

- الاثنين 15 مايو: مادة اللغة الأجنبية الأولي.

- الأربعاء 17 مايو: مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والفلسفة والتفكير العلمي.

- السبت 20 مايو: مادة الفيزياء.

ضوابط امتحانات الصف الأول الثانوي العام محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثاني

ووضعت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ عدداً من الضوابط الخاصة بـ امتحانات الصف الأول الثانوي العام محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثاني، وهي كالتالي:

- تُجري الامتحانات في لجان مؤمنة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

- علي جميع الطلاب والطالبات مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

- جميع المواد السابقة والواردة بالقرار رقم «191» لسنة 2019 مواد نجاح ورسوب.

- يتم إجراء الامتحانات العملية للأنشطة التربوية «المهنية - التربية الرياضية - الحاسب الآلي» قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوعين.

- اختبارات المستوي الرفيع للمدارس الرسمية للغات تُحدد من قبل إدارة التجريبيات.

- مراجعة نسبة «10%» من كل مادة من قبل التوجيه المختص.

يأتي ذلك، في ظل متابعة مستمرة من الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.