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جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة بني سويف 2023 الترم الثاني

تبدأ 14 مايو

كتب:

عمرو رجب
11:26 م | الخميس 13 أبريل 2023
وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم

استعدت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، لامتحانات نهاية العام الدراسي 20222/ 2023، للصف الثاني الثانوي، حيث اعتمد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم جدول امتحانات الصف الأول الثانوي محافظة بني سويف 2023 الترم الثاني، والتي تبدأ 14 مايو القادم

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة بني سويف 2023 الترم الثاني

وجاء جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة بني سويف 2023 الترم الثاني، رسمي وخاص لغات وعربي رياضي وخدمات كالتالي:

الأحد 14 مايو 2023: اللغة العربية.

الثلاثاء 16 مايو 2023: اللغة الأجنبية الاولى

الخميس 18 مايو: اللغة الاجنبية الثانية

الخميس 18 مايو: الأحياء/ الفلسفة

الأحد 21 مايو 2023: الرياضة البحتة" الجبر والتفاضل وحساب المثلثات

الأحد 21 مايو 2023: الرياضيات العام

الأحد 21 مايو 2023: الفيزياء/ التاريخ

الثلاثاء 23 مايو 202: تطبيقات الرياضيات ــ علمي

الثلاثاء 23 مايو 202: الجغرافيا

الثلاثاء 23 مايو 202: الكيمياء/ علم النفس والإجتماع

تبدأ 14 مايو .. جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة بني سويف 2023 الترم الثاني

وعقد الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اجتماعا مع مديري الإدارات والمراحل التعليمية وموجهي العموم، عقب الإنتهاء من إعتماد جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي محافظة بني سويف 2023 الترم الثاني والتي تبدأ 14 مايو القادم، في حضور مدير التعليم العام ووكيل المديرية للتأكيد على مواصفات الورقة الامتحانية، وجاهزية المدارس لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي، والتأكيد على تحقيق اقل معدلات كثافة طلابية داخل اللجان وتعقيهما وتطهيرها قبل بدء الامتحانات.

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بقلم عمرو رجب