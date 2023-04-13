أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي العام محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثاني، وهو الذي ينتهي معه العام الدراسي 2022 - 2023.

وتقدم «الوطن» جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي العام محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثاني، والضوابط الخاصة بها بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي العام محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثاني

وبحسب جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي العام محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثاني، فإن طلاب تلك المرحلة يخوضون امتحاناتهم في الفترة من 7 إلى 21 مايو المقبل، كالتالي:

- الأحد 7 مايو: مادة اللغة العربية.

- الثلاثاء 9 مايو: مادة الكيمياء للشعبة العلمية، ومادة علم النفس وعلم الاجتماع للشعبة الأدبية.

- الخميس 11 مايو: مادة اللغة الأجنبية الأولي.

- الأحد 14 مايو: مادة الأحياء للشعبة العلمية، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 16 مايو: مادة جبر وحساب ومثلثات وتفاضل.

- الخميس 18 مايو: مادة اللغة الأجنبية الثانية، ومادة الفيزياء للشعبة العلمية، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.

- الأحد 21 مايو: مادة الرياضيات التطبيقية للشعبة العلمية، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

ضوابط امتحانات الصف الثاني الثانوي العام محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثاني

ووضعت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ عدداً من الضوابط الخاصة بـ امتحانات الصف الثاني الثانوي العام محافظة كفر الشيخ 2023 الترم الثاني، وهي كالتالي:

- تُجرى الامتحانات في لجان مؤمنة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

- على جميع الطلاب والطالبات مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

- جميع المواد السابقة والواردة بالقرار رقم «191» لسنة 2019 مواد نجاح ورسوب.

- يتم إجراء الامتحانات العملية للأنشطة التربوية «المهنية - التربية الرياضية - الحاسب الآلي» قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوعين.

- اختبارات المستوي الرفيع للمدارس الرسمية للغات تُحدد من قبل إدارة التجريبيات.

- مراجعة نسبة «10%» من كل مادة من قبل التوجيه المختص.

يأتي ذلك، في ظل متابعة مستمرة من الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.