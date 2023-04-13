مسلسل ضرب نار الحلقة 22.. هل تنتقم سحر من مهرة بعد طردها من المصنع؟

شهدت الحلقات الماضية الكثير من الأحداث الشيقة، تزامنا مع عرض المسلسل في شهر رمضان، ما جعل الجمهور يتساءل عن موعد إعادة المسلسل، حيث كشفت الحلقة الحادية والعشرين عن مشادة عنيفة بين مهرة وصديقتها سحر.

مسلسل ضرب نار الحلقة 22

وواجهت مهرة سحر بأنها علمت بخيانتها، وأنها التي أخبرت زيدان بخروج جابر الكوماندا من السجن، وأنها من أخبرت جابر بمكان الفيلا التي تقيم فيها، وعندما تطورت المشادة بينهما، طردت مهرة سحر، فهل تنتقم سحر من مهرة؟

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، على قناة ON، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON في 1:45 صباحا، و8:45 صباحا، بينما تعرض الحلقة الأصلية في العاشرة مساء.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.