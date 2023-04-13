مسلسل ضرب نار الحلقة 21.. أحمد العوضي يدخل في علاقة حب جديدة

شهد مسلسل ضرب نار الحلقة 21 على قناة ON، أحداث شيقة حيث دخل جابر الكوماندا الذي يجسد شخصيته أحمد العوضي، في علاقة حب جديدة مع «نوسة» التي تجسد شخصيتها دنيا المصري، إذ خرج معها لأول مرة من أجل الحديث عن حياتها، والعمل الذي يقوم به هذه الفترة.

مسلسل ضرب نار الحلقة 21

مسلسل ضرب نار الحلقة 21 بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، شهد أيضا استعادة الكوماندا لذكرياته مع مهرة، التي تجسد شخصيتها ياسمين عبدالعزيز، حيث اختار الكورنيش الذي كان دائما ما يقابلها فيه، ليكون مكان أول خروجه مع نوسة، لتشعر بذلك وتتحدث معه عن ذكرياته معها.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 22

موعد عرض الحلقة 22 مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي اليوم الخميس على قناة ON في تمام الساعة العاشرة مساءً، وسيعاد في تمام الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، والقناة تُبث على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضًا عبر منصة WATCH IT.

فريق عمل مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز وماجد المصري وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الإتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.