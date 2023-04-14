«نواب»: تشكيل مجلس أعلى للاستثمار يعزز جهود الدولة في إزالة معوقاته

ثمن عدد من أعضاء البرلمان بغرفتيه، قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته، وعضوية رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد كبير من الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية ورؤساء الأجهزة الرقابية والأمنية، وممثلين عن مجالس الأعمال.

وأكد «النواب» في تصريحات لـ«الوطن»، أنها خطوة مهمة في تحسين مناخ الاستثمار، وتحمل رسالة واضحة إلى المستثمرين في الداخل والخارج، تثبت جدية الدولة المصرية في توفير مناخ وبيئة جاذبة للاستثمار بشكل أكبر وأوسع.

وقال النائب محمد عريبي، عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب مستقبل وطن، إن إصدار الرئيس قرار تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار من القرارات المهمة، التي سيكون لها مردود إيجابي ينعكس على جهود الدولة في تشجيع الاستثمار، وتسهيل الإجراءات وفتح المجال أمام المستثمرين.

وأوضح أن المجلس الأعلى للاستثمار سيكون له دور واضح في صدور العديد من القرارات، التي تستهدف جذب المزيد من الاستثمار لمصر في المقام الأول، مضيفا أن وجود المجلس الأعلى، مع الحوافز، يأتي في إطار جهود الدولة نحو تذليل العقبات أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، في ضوء مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي عقد مؤخرا.

وأكد اللواء خالد خلف الله عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، خطوة على الطريق الصحيح، تؤكد أن الدولة المصرية عازمة على تحقيق معدلات غير مسبوقة للاقتصاد الوطني، لتحقيق المستهدف الذي تسعى إليه القيادة السياسية، بتعظيم العوائد التصديرية إلى 100 مليار دولار.

وأضاف أن مبدأ تشجيع الاستثمار والتسهيل على المستثمرين، بات نهجا لا حياد عنه، خصوصا في ظل الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، وسيكون لها مردود إيجابي في اتخاذ عدد من القرارات لتشجيع الاستثمار في مصر.

وأوضح «خلف الله»، أن المجلس يأتي في ظل أزمات اقتصادية كبرى يعاني منها العالم، ما يؤكد أن المهمه تحتاج إلى إرادة من كوادر ذو كفاءة اقتصادية وفنية ووطنيه، لإقرار استراتيجية وطنية تساهم في زيادة الانتاج، وتسهيلا على المستثمرين، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية سيتم تحقيقها في المستقبل القريب، وسيتم ترجمة الخطوات الرئاسية إلى إنجازات على الأرض، تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

وأشاد النائب أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 141 لسنة 2023، بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله، مؤكدا أنه خطوة مهمة تعزز جهود الدولة لدعم وتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن تشكيل المجلس سيساعد على حل وإزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار، كما يعمل على وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لبيئة الاستثمار، وإقرار السياسات والخطة الاستثمارية التي تحدد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونظم الاستثمار المطبقة.

وأوضح أن المجلس يتولى متابعة تنفيذ أجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار، وتطور العمل بالمشروعات الاقتصادية الكبرى، وموقف مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، ومتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية، وتنفيذها على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة، في إطار خطة التنمية الاقتصادية للدولة، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع، وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها، وبالتالي كل هذه الخطوات، ستساعد في إزالة المعوقات وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، خاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية، ومتابعتها المستمرة لإجراءات دعم وتشجيع الاستثمار.