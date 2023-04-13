السيسي يُعيد تشكيل المجلس الأعلى للتصدير برئاسته

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير ليكون برئاسة رئيس الجمهورية أو من ينيبه، وهو القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر قبل قليل.

وتضمن التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للتصدير، عضوية كلاً من «رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير التعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير النقل، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التجارة والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأمين عام المجلس الأعلى للتصدير، وممثل عن وزارة الدفاع.

وتضمن التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للتصدير عضوية كلاً من رئيس قطاع التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، وثلاثة من المصدرين واثنين من ذوى الخبرة في نشاط المجلس يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن تكون مدة عضويتهم في المجلس سنتين غير قابلة للتجديد.