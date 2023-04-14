مسلسل ضرب نار الحلقة 22.. طارق يستنجد بمهرة بعد اكتشاف تشوهات ابنه الجنين

شهدت الحلقة 22 من مسلسل ضرب نار، معاناة إسراء رخا من آلام شديدة بسبب حملها مع شربها المخدرات، ويحاول طارق «أحمد غزي»، اللحاق بها إلى المستشفى، لكن الطبيب يخبرهما أن جنينها به تشوهات، وتحتاج إلى تحليلات وعملية جراحية، ليستنجد طارق بمهرة ويترك صديقته ويذهب مجددا إلى تاجر المخدرات.

مسلسل ضرب نار الحلقة 22

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، على قناة ON، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON في 1:45 صباحا، و8:45 صباحا، بينما تعرض الحلقة الأصلية في العاشرة مساء.

مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.