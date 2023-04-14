مسلسل ضرب نار الحلقة 22.. مهرة تصور هدى الإتربي مع أدهم والكوماندا يهدد أنور

شهدت الحلقة 22 من مسلسل ضرب نار، رؤية مهرة ليمنى «هدى الإتربي» برفقة أدهم، من وراء زوجها، لتصورها، ثم يهدد جابر «أحمد العوضي» أنور «أحمد بدير»، للابتعاد عنه، وعدم الوقوف في طريقه وطريق عمله الجديد.

مسلسل ضرب نار الحلقة 22

من بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، على قناة ON، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON في 1:45 صباحا، و8:45 صباحا، بينما تعرض الحلقة الأصلية في العاشرة مساء.

مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.