ما هو القرض المحرم؟.. حذر منه مفتي الجمهورية

ما هو القرض المحرم؟.. سؤاله رد عليه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، سؤالا من أحد الأشخاص، مفندا في رده كل ما يخص هذا الأمر المهم الذي يشغل العديد ممن يبحثون عن إجابة السؤال.

ما هو القرض المحرم ؟

بخصوص موضوع ما هو القرض المحرم؟ قال الدكتور شوقي علام، لا بد من التفريق بين القروض المحصلة من الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة، والشخصية الفردية فى المعاملات المالية، فضلا عن أن العلماء قصدوا إلى إظهار الرضا الصحيح من العقد، وأن العقود الأصل فيها الرضا، لقول الله سبحانه وتعالى: {إِلَّا أن تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}، بمعنى: لا تدليس ولا نزاع ولا جهالة ولا غش، وغيرها من الضوابط والمعايير، التي رسختها المذهبية الفقهية، وهى الموافقة للشرع الشريف.

المفتي يوضح ما هو القرض المحرم

وأضاف مفتي الجمهورية خلال برنامج «كل يوم فتوى»، مع الإعلامى حمدي رزق، الذي يذاع على قناة صدى البلد، أن القرض المحرم هو الذي يقوم على التربح، والخروج بعقد القرض عن طبيعته، لهذا صنّفه الفقهاء على أنه من عقود الإرفاق.