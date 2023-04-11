لأصحاب المعاشات.. أقل فائدة على القروض الشخصية في 4 بنوك حكومية

تقدم البنوك المصرية، باقة متنوعة من القروض لجميع فئات المجتمع، من بينها القروض الشخصية لأصحاب المعاشات، بمميزات وشروط مختلفة تناسب جميع العملاء.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، مميزات وشروط قروض أصحاب المعاشات، في 4 بنوك مصرية، (البنك الزراعي، بنك التعمير والإسكان، بنك القاهرة، البنك الأهلي المصري).

قرض أصحاب المعاشات من البنك الزراعي

- الحد الأدنى للقرض: 5000 جنيه.

- الحد الأقصى للقرض: 500 ألف جنيه.

- الحد الأدنى للمعاش: 900 جنيه.

- نوع الفائدة: سنوي متناقصة.

- تأمين على الحياة.

قرض أصحاب المعاشات من بنك التعمير والإسكان

- قيمة القرض: 3000 إلى مليون جنيه.

- مدة القرض: تصل إلى 10 سنوات.

- الفائدة: تصل إلى 17%.

- العائد: سنوي متناقص.

- تأمين على الحياة.

- نوع التمويل: أصحاب المعاشات.

قرض أصحاب المعاشات من بنك القاهرة

- قيمة القرض: 3000 إلى مليون جنيه.

- مدة القرض: تصل إلى 10 سنوات.

- الفائدة: 17.5 إلى 18.5%.

- العائد: سنوي متناقص.

- تأمين على الحياة.

- نوع التمويل: أصحاب المعاشات.

قرض أصحاب المعاشات من البنك الأهلي المصري

- قيمة القرض: يصل إلى 500000 جنيه.

- مدة القرض: تصل إلى 10 سنوات.

- سعر الفائدة على القرض: تصل إلى 19%.

- العائد: سنوي متناقص.

- تأمين على الحياة.

- نوع التمويل: أصحاب المعاشات.