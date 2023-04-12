ما هو وقت صلاة التهجد وقيام الليل؟.. دار الإفتاء تجيب

مع حلول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يكثر الصائمين من أداء صلاة التهجد وقيام الليل، لما لهما من فضل عظيم وثواب كبير في الليالي الأخيرة من الشهر الكريم، ولكن قد لا يعلم البعض ما هو وقت صلاة التهجد وقيام الليل، ذلك الأمر الذي يختلط على البعض، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

وقت صلاة التهجد وقيام الليل

وبشأن وقت صلاة التهجد وقيام الليل، أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل، قائلة إنّ قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء وينتهي بأذان الفجر، وإذا صلى الشخص العشاء ونام ثم استيقظ فهذا يسمى تهجدًا.

تعرف على وقت صلاة التهجد وقيام الليل

وأوضحت «الإفتاء» في الإجابة على وقت صلاة التهجد وقيام الليل، أنَّ التهجد يقع ضمن قيام الليل، ولكن أخص منه فيكون بعد النوم، كما أن أفضل وقت في هذه المدة هو الثلث الأخير من الليل، والثلث الأخير يكون بانقسام الوقت من المغرب إلى الفجر على ثلاثة أوقات حتى يتبين الثلث الأول من الثاني من الثالث.

ما هو وقت صلاة التهجد وقيام الليل

وتابعت دار الإفتاء المصرية، أنَّ ما يميز صلاة التهجد عن قيام الليل، هو أنّ هذه الصلاة تكون بعد أن ينام العبد نومة يسيرة، ويعدها يقوم للتهجد في منتصف الليل، مضيفة أن المسلم في التهجد يصلي ركعتين خفيفتين في منتصف الليل بعد أن يكون نام نومة يسيرة ثم يصلي بعد ذلك ما شاء من الركعات.

وصلاة التهجد مثل قيام الليل تصلى ركعتين ركعتين، ويوتر في آخرها، فعن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ».