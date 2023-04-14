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موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC وDMC دراما

كتب:

محمد أيمن سالم
05:40 ص | الجمعة 14 أبريل 2023
مسلسل يحيى وكنوز

مسلسل يحيى وكنوز

الحلقات السابقة من مسلسل يحيى وكنوز شهدت قصصا مشوقة، تحكي عظمة الحضارة المصرية القديمة من خلال الرسوم المتحركة، لذلك يبحث الجمهور عن موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني على قناة DMC.

موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC

موعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC الساعة 7:30 صباحا بينما الحلقة الأصلية في الساعة 6:15 مساء، وموعد إعادة مسلسل يحيى وكنوز على قناة DMC دراما 1:30 من ظهرا والحلقة الأصلية الساعة 10:30 مساء.

كما يعرض مسلسل يحيى وكنوز في منصة «Watch IT»، قبل عرض الحلقة 18 من المسلسل الموجه للأطفال، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.

أحداث مسلسل يحيى وكنوز

انتقل يحيى وكنوز برفقة والدهما إلى منطقة الأهرامات، لدعم عصام في محاولته إنقاذ البردية من قبضة الشرير، ويجسد دوره الفنان محمد ثروت.

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بقلم محمد أيمن سالم