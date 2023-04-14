هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب المغرب

ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، المغرب على عمق 60 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وأظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت المغرب على مسافة 72 كيلومترا جنوب شمال شرق المملكة.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ضربت هزة أرضية بقوة 3.6 درجة، وسط البحر المتوسط على عمق 9 كيلومترات.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيانات نشرها على موقعخه الإلكتروني، إن بؤرة الهزة وقعت على مسافة 283 كيلومترا بين الغرب والجنوب الغربي من إيراكليو باليونان.

وفي 12 فبراير الماضي، شهد المغرب، هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، ضربت إقليم الحسيمة الواقع شمال الممكطلة، دون وقوع إصابات او أضرار.

وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت في جماعة النكور التابعة لـ الحسيمة، مشيرا إلى وقوعها على على عمق 18 كيلومترات تحت سطح الأرض، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.