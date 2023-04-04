زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر يضرب ولاية توزر في تونس

سجّلت محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي التونسي، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية بلغت قوتها 4.9 درجة على مقياس ريختر، وحدد مركزها حسب التحاليل الأولية شمال شط الغرسة من ولاية توزر.

كانت محطّات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي سجّلت بحسب قناة «العربية»، اليوم، في حدود الساعة الخامسة و26 دقيقة، هزة أرضية، بمدينة الرديف من ولاية قفصة.

وبلغت قوّة الرجّة الأرضية التي شعر بها عدد من المواطنين، 3.4 درجة على مقياس ريختر.