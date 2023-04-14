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مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 22.. سينو يعجب بالتكنولوجيا

كتب:

محمد أيمن سالم
06:31 ص | الجمعة 14 أبريل 2023
مسلسل يحيى وكنوز

مسلسل يحيى وكنوز

واصلت شبكة قنوات دي إم سي عرض مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 22 بطولة عدد من الأطفال، وبمشاركة مجموعة من النجوم ضمن مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام.

مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 22

واستكمل مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 22 ما حدث في الحلقة الماضية، التي انتهت بعثور كنوز على البردية داخل الأهرامات، وذلك بعد أن بحثت بشكل مكثف عليها مع يحيى وسط رغبة شديدة من الدكتور عجيب لسرقتها.

الحلقة 22 من مسلسل يحيى وكنوز 2

وشهدت الحلقة 22 من مسلسل يحيى وكنوز 2، دخول يحيى والأستاذ عصام إلى «سينو» بالعصر الفرعوني، ووقوفه متعجبا من الموتوسيكل الذي دخل معهم الزمن القديم، ويبدأ سينو في فحصه والتعرف عليه.

وظهر سينو مستغربًا من الموتوسيكل، حيث لم يعرف عنه أي شيء من قبل، بالإضافة إلى أنه لا يعرف الوقود ولا البنزين، ليبدأ عدد من أصدقاء يحيى في شرح ما هو البنزين؟ وكيف يعمل كمصدر للطاقة؟ وبدأ سينو في سرد حكاياته، حيث قص حكاية نهاية عصر الأسرة السادسة، بعد وفاة الملك بيبي الأول، وهو واحد من ملوك كيمت الذين دافعوا عن حدودها.

ويناقش مسلسل يحيى وكنوز في الجزء الثاني، كل يوم قصة جديدة عن حياة المصري القديم، ويهدف إلى تعريف المشاهدين جميعًا سواء الكبار أو الصغار بالتاريخ، من خلال دراما مهمة وقوية عبر الرسوم المتحركة والجرافيك، ويعرض الجزء الثاني من المسلسل  حصريًا على قناة DMC  في تمام الساعة السادسة والربع مساء، الإضافة إلى منصة Watch IT، ويعد هذا المسلسل موجه للأطفال، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، ومحمد ثروت، وعدد من النجوم وضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد عدلي، ومن إخراج محمد عيد.       

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بقلم محمد أيمن سالم