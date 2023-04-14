 مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 22.. فخ للدكتور عجيب ورجاله

واصلت قنوات DMC عرض مسلسلاتها الرمضانية، حيث عرضت الحلقة 22 من مسلسل يحيى وكنوز 2، الذي يلعب دور البطولة فيه عدد من النجوم، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2023.

مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 22

وشهد مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 22، أحداثًا مشوقة، حيث أعد «مازن ويحيى» فخًا للدكتور عجيب الشرير ورجاله، وقررا سحبهم إلى مكان ما حتى سقطوا في بئر عميق وسط ضحك كبير منهم ومعهم الأستاذ عصام.

ويكشف عصام لمازن أنه قال ليحيى، إن سبب ضياع البردية وعودتها مرة أخرى ليقول له يحيى أنه لم يعد حزينًا منه وأنه يعتبره بطلًا بسبب قدرته على إعادة البردية من جديد.

وأمام المتحف القومي للحضارة المصرية يقف يحيى ومازن مع الأستاذ عصام وكنوز، ويبدأون في البحث عن الزمن الجديد الذي سيذهبون إليه فيقرروا الذهاب إلى سينو.

مسلسل يحيى وكنوز

ويناقش مسلسل «يحيى وكنوز» في الجزء الثاني، كل يوم قصة جديدة عن حياة المصري القديم، ويهدف إلى تعريف المشاهدين جميعًا سواء الكبار أو الصغار بالتاريخ، من خلال دراما مهمة وقوية عبر الرسوم المتحركة والجرافيك، ويعرض الجزء الثاني من المسلسل حصريًا على قناة DMC في تمام الساعة السادسة والربع مساء، الإضافة إلى منصة Watch IT، ويعد هذا المسلسل موجه للأطفال، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، ومحمد ثروت، وعدد من النجوم وضيوف الشرف، والعمل من تأليف محمد عدلي، ومن إخراج محمد عيد.