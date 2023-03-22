مواعيد التشغيل لقطارات الخط الأخضر الثالث والعاصمة في رمضان 2023

أعلنت شركة «آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن الخط الأخضر الثالث والقطار الكهربائي الخفيف، عن مواعيد التشغيل لقطارات الخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدة أنه بهدف تحقيق أفضل سبل الراحة للركاب وتبعا لتوجيهات الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل، ستعمل قطارات الخط الأخضر الثالث من الساعة الخامسة صباحا وحتى الواحدة صباحا مع زيادة التقاطر خلال أوقات الذروة، بينما يواصل قطار العاصمة رحلاته في المواعيد المعتادة طوال الشهر الكريم.

رابط الحصول على مواعيد التشغيل لقطارات الخط الأخضر الثالث

وأضافت الشركة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يمكن الاطلاع على جدول التشغيل الكامل ومواعيد القطارات، من هـــنا، أو تحميل التطبيق «Mobility Cairo».

مواعيد التشغيل لقطارات الخط الأخضر الثالث

- موعد تحرك أول قطار من محطتي عدلي منصور والكيت كات في تمام الساعة 5:15 صباحاً.

- موعد تحرك آخر قطار من عدلي منصور اتجاه الكيت كات في تمام الساعة 12:06 صباحاً.

- موعد تحرك آخر قطار من الكيت كات اتجاه عدلي منصور في تمام الساعة 12:40 صباحاً.

وأشارت الشركة إلى أن مواعيد التشغيل لقطار العاصمة خلال شهر رمضان المبارك كما هي دون أي تغيير.