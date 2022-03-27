100 طالب يزينون محطات مترو الخط الأخضر الثالث استعدادا لشهر رمضان

أعلنت شركة آر.إيه.تي .بي ديف للنقل كايرو، المسؤولة على إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث بمترو الأنفاق، عن قيام ما يقرب من 100 طالب من مدرسة الليسيه الفرنسية بتزيين محطات المترو بالزخارف الرمضانية باستخدام أوراق الأورجامي؛ استعدادًا لشهر رمضلان 2022 وإضفاء الأجواء الرمضانية داخل المحطات.

تزيين محطات مترو الخط الثالث استعدادًا لشهر رمضان 2022

وذكرت الشركة، في بيان، اليوم الأحد، إنه تم تزيين محطات مترو الخط الأخضر الثالث، استعدادًا لشهر رمضان 2022، تنفيذًا لتوجيهات وزارة النقل ورؤيتها التي تتخطى مجرد نقل الركاب إلى المشاركة الفعالة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة البيئية والمجتمعية، بجعل رحلات المترو ترفيهية مثالية لركاب المترو، مؤكدة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات؛ للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب.

وأوضحت شركة آر.إيه.تي .بي ديف للنقل كايرو، أن تزيين محطات مترو الأنفاق بالخط الأخضر الثالث، حدث يتم عمله لأول مرة، للتعاون مع طلاب المدارس في تنفيذ الزينة الرمضانية داخل ثلاث محطات وهم العباسية وباب الشعرية وهليوبوليس، واستخدام أعمال الزينة بعد ذلك لتزيين كافة محطات الخط الأخضر الثالث، وذلك بحضور اللواء عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ورافقه الرئيس التنفيذي لشركة آر.إيه.تي .بي ديف للنقل كايرو، المهندس وديع بوشيحة.

إطلاق فعاليات «المشروع الثقافي»

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن إطلاق فعاليات «المشروع الثقافي» بمحطات خط المترو الثالث، في ضوء اهتمام الهيئة القومية للأنفاق من خلال شركة «آر.ايه.تى.بى» ديف للنقل كايرو (RDMC) المسؤولة عن إدارة وتشغيل خط المترو الثالث المعروف بالخط الأخضر، 3 في إطلاق الأنشطة الثقافية والترفيهية داخل المحطات ضمن هذا المشروع.

وشهدت محطات العباسية وباب الشعرية وهليوبوليس، جولة تفقدية سابقة لإطلاق المشروع الثقافي؛ لمتابعة تنفيذ المشروع داخل محطات الخط الثالث وحضور فعالية رسم حي لجدارية «ثلاثية هليوبوليس»، التي تم تنفيذها من جانب طلاب الفنون الجميلة وبالتعاون مع مؤسسة «أراك»، ومن المتوقع إقامة فعالية «ناس من العباسية»، التي ينظمها خط المترو الأخضر الثالث يوم الاثنين المقبل، التي ستضمن فعاليات موسيقية لإنشادات إسلامية وترانيم مسيحية.

وتأتي هذه الفعاليات في سعي الهيئة القومية للأنفاق من خلال شركة «آر.ايه.تى.بى» ديف للنقل كايرو (RDMC)؛ لتحويل المحطات إلى مراكز فنية وإبداعية كجزء من خطة الترويج السياحي والثقافي للحضارة المصرية، وهي الخطوة التي تدعم استراتيجية الهيئة القومية للأنفاق في تطبيق مفهوم الاستدامة البيئية والمجتمعية بجعل رحلات المترو رحلات ترفيهية مثالية وجذابة، تهدف إلى استخدام وسائل المواصلات العامة بدلًا من استخدام السيارات للتقليل من انبعاثات الكربون، وتحسين البيئة ليكون أكثر استدامة واخضرارًا.