إخلاء 4 منازل مجاورة لعقار حدائق القبة المنهار للتأكد من سلامتها

أعلن محمد عبدالوهاب، رئيس حي حدائق القبة في القاهرة، إخلاء 4 عقارات مؤقتا بجوار عقار شارع 10 المنهار، أمس، مضيفا لـ«الوطن» أنّه جارٍ التأكد من السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة بواسطة لجنة هندسية مختصة، وفي حالة التأكد من سلامتها سيعود السكان، وإذا كانت تحتاج إلى ترميم سيتم عمل اللازم.

إجلاء السكان عن العقارات

وأضاف أنّ العقار الذي انهار، أمس، كان قديمًا وأجلى الحي السكان منه دون خسائر، بمعاونة رجال الشرطة والحماية المدنية؛ لرفع الأنقاض واسترداد متعلقات الأسر من داخل العقار المكنوب، إذ تواصلت الأعمال على مدار يوم كامل مع متابعة مستمرة من قيادات المحافظة.

يذكر أن محافظة القاهرة طالبت رؤساء الأحياء بضرورة إجراء حصر لكل العقارات الخطرة والآيلة للسقوط؛ لبحث موقفها والتعامل السريع معها من أجل الحفاظ على سلامة السكان، واتخاذ ما يلزم.