انهيار عقار قديم من 5 طوابق في حدائق القبة دون خسائر في الأرواح

انهار عقار قديم يتكون من 5 طوابق، اليوم، دون خسائر في الأرواح، وأخلي العقار المجاور له حفاظا على سلامة السكان، وانتقل رجال الدفاع المدني إلى موقع الحادث.

قال محمد عبد الوهاب، رئيس حي حدائق القبة، إن العقار الذي تعرض للسقوط في شارع عشرة عبارة عن عقار قديم مكون من 5 طوابق وأرضي، دون خسائر في الأرواح.

التعامل مع العقار

وأضاف رئيس حي حدائق القبة، لـ«الوطن»، أن قيادات المحافظة والحي والحماية المدنية في الموقع حاليا للتعامل مع الأنقاض، مع إخلاء مؤقت لعقار مجاور للمنهار؛ للتأكد من السلامة الإنشائية حفاظًا على سلامة المواطنين.