محافظة القاهرة تطرح مناقصة للطب البيطرى لشراء أدوات نظافة وفتح المظاريف اليوم

أعلنت محافظة القاهرة عن طرح مديرية الطب البيطري بالمحافظة مناقصة محدودة بين الشركات المتخصصة لشراء أدوات نظافة لتمويل مخازن المديرية للعام المالي 2022/ 2023، على أن تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بالإدارة العامة للمجزر الآلي بالبساتين، وقيمة كراسة الشروط والمواصفات 351 جنيه (فقط ثلاثمائة وواحد وخمسون جنيه مصري لا غير شاملة 14% ضريبة القيمة المضافة.

كراسة الشروط

وأكدت مديرية الطب البيطرى في تقريرها أن كراسة الشروط تطلب من مقر الإدارة العامة للشئون المالية والادارية بمقر مديرية الطب البيطرى بالقاهرة وذلك بالعنوان التالي 2 شارع جبرة الظريفة، عين الصيرة، بجوار شرطة النجدة، مصر القديمة، وقيمة التأمين الابتدائي 1000 جنيه، وعلى صاحب العطاء المقبول بعد قبول عطائه أن يكمل التأمين إلى ما يساوي 5% من قيمة العقد عن رسو العطاء.ترسل العطاءات داخل مظروفين مغلقين احداهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي، باسم مديرية الطب البيطري ويكتب على المظروف اسم المناقصة،ويجب ارفاق صورة ايصال التأمين الابتدائي بالمظروف الفني بموجب خطاب بنكي ساري لمدة لا تقل عن أربعة أشهر أو نقدًا،.يعتبر القانون رقم (182) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاته مكملين لهذا الإعلان.

أدوات النظافة

وفيما يتعلق بكراسة الشروط والمواصفات لشراء أدوات النظافة فهى كالتالى،

-مدة التوريد أسبوعين والتوريد داخل مخازن المديرية

-مدة الارتباط بالعطاء لاتقل عن شهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية

-الدفع بعد الفحص والاستلام بإيداع المبلغ المستحق بالحساب الجارى للشركة

-ارفاق صورة ايصال التأمين الابتدائى بالمظروف الفنى بمبلغ ألف جنيه بموجب خطاب بنكى سارى لمدة لاتقل عن أربعة أشهر واستكمال 5% فى حالة رسو العطاء

- ارفاق صورة ضوئية من البطاقة الضريبية موضح بها آخر إقرار ضريبى والسجل التجارى

-شهادة التسجيل بضريبة القيمة المضافة أو اقرار يفيد بعدم التسجيل

-شهادة تسجيل بالفاتورة الالكترونية

- بيان اذا كانت الاسعار المقدمة تشمل ضريبة القيمة المضافة من عدمه ،وفى حالة عدم الاشارة إلى ذلك تعتبر الاسعار شاملة الضريبة ولايحق للشركة المطالبة بها .

- تكتب العروض المقدمة بالكمبيوتر تفاديا للكشط أوالشطب و التصحيح .