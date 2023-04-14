إسرائيل تعلن إغلاق مجالها الجوي مع حدود لبنان وسوريا وغزة

أعلنت إسرائيل إغلاق مجالها الجوي المدني على بُعد 6 كيلومترات من حدود لبنان وكذلك حدود سوريا شمالا، ومع حدود قطاع غزة جنوباً أيضاً.

إسرائيل توزع الإعلان على سلطات المطارات

ووفقاً للقناة الإسرائيلية 11، فقد تم توزيع رسالة بهذا الإعلان لسلطات المطارات، فيما سيكون المنع ساريا حتى الساعة 7:30 مساء بعد غد الأحد، بالتوقيت المحلي.

يشار إلى تصاعد التوتر - مؤخراً - ردا على الاقتحام المتكرر من الجانب الإسرائيلي داخل المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

خارجية لبنان تدعو المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل

كانت وزارة الخارجية اللبنانية دعت المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لاحترام الوضع القانوني والتاريخي لمدينة «القدس» والأماكن المقدسة بها، والتوقف عن تقييد حرية العبادة فيها.

كما أدانت خارجية لبنان في بيان رسمي، أمس الخميس، ما وصفته بـ «الإجراءات الإسرائيلية التعسفية وغير القانونية» والهادفة إلى الحد من وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة بالقدس الشريف للاحتفال بسبت النور يوم السبت المقبل.