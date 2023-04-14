دعاء للأب المتوفى في ليلة القدر.. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة

يبحث الكثير من المسلمين عن دعاء للأب المتوفى في ليلة القدر، من أجل التضرع إلى الله في هذه الليلة المباركة، ليرحم من مات والده ويغفر له ويعتق رقبته من النار، طمعا في أن يصادف الدعاء ليلة القدر، ويكون من نصيب الأب المتوفى دعوة صادقة في ليلة القدر.

دعاء للأب المتوفى في ليلة القدر

ورغم أنه ليست هناك صيغة ثابتة للدعاء، لكن يعد أبرز دعاء للأب المتوفى في ليلة القدر حسب دار الإفتاء، على سبيل المثال لا الحصر: «اللهمّ اجعل قبر أبي روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار»، أو هذا الدعاء: «اللهمّ افسح لأبي في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة».

الدعاء في ليلة القدر

ومن ضمن الدعاء للأب المتوفى في ليلة القدر، يردد البعض هذا الدعاء: «اللهمّ املأ قبر أبي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور، اللهم ارحم أبي فقيد قلبي واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل».

ولعل أبرز دعاء للأب المتوفى في ليلة القدر، هو: «اللهمّ أعذ أبي من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها، اللهم ارحم أبي رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين، اللهمّ انقل أبي من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود»، أو: «اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك».