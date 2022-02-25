دعاء للأب المتوفى في يوم الجمعة.. «اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة»

يوم الجمعة هو خير يوم طلعت فيه شمس، وفيه العديد من البركات، ولم يكن غريبا أن تشهد محركات البحث عمليات بحث مكثفة حول دعاء للأب المتوفى، نظرا لأن يوم الجمعة قد خصه الله تعالى بساعة فيها إجابة لكل دعاء، لذا يحرص العديد على الدعاء فيه لأمواتهم.

أبرز دعاء للأب المتوفى

ويعد أبرز دعاء للأب المتوفى هو: «اللهمّ اجعل قبر أبي روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار»، أو هذا الدعاء: «اللهمّ افسح لأبي في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة».

ويفضل البعض استخدام دعاء للأب المتوفى التالي: «اللهمّ اجعل قبر أبي روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار»، وأيضا يتم استعمال الدعاء التالي، وهو: «اللهمّ افسح لأبي في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة».

دعاء للأب المتوفى

ومن ضمن الأدعية للأب المتوفى، يردد البعض هذا الدعاء: «اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها»، وهو ليس الوحيد، فيستعمل البعض الدعاء التالي: «اللهمّ املأ قبر أبي بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور، اللهم ارحم أبي فقيد قلبي واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل».

وأبرز دعاء للأب المتوفي في يوم الجمعة، هو الدعاء التالي: «اللهمّ اجعل قبر أبي روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهمّ افسح لأبي في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة».

دعاء للأب المتوفى في يوم الجمعة

ويأتي أيضا من دعاء للأب المتوفى، خاصة في يوم الجمعة، الدعاء التالي: «اللهمّ أعذ أبي من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها، اللهم ارحم أبي رحمةً تسع السماوات والأرض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين، اللهمّ انقل أبي من مواطن الدّود، وضيق اللّحود، إلى جنّات الخلود»، أو: «اللهم اجعل عن يمينه نورًا، حتّى تبعثه آمنًا مطمئنًّا في نورٍ من نورك».