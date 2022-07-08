دعاء للأب المتوفي في يوم عرفة: اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد

الدعاء لوالد المتوفي في يوم عرفة، يعد من أكثر الأدعية المتداول البحث عنها عبر محركات البحث، ويسعى كثير من المسلمين إلى قراءتها ترحما على كل عزيز فقد سواء كان الأب أو الأم.

وذكرت دار الإفتاء أنَّ هناك عددًا من الأدعية يستحب ذكرها للدعاء لأبي المتوفي يوم عرفة ومنها «اللهم أبدل أبي دار خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله وادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار».

ومن الأدعية المستحبة «اللهمّ أنزل أبي منزلًا مباركًا، وأنت خير المنزلين»، و«اللهم أغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم أبدله دارا خيرًا من داره، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم زد في حسناته، اللهم تجاوز عن سيئاته، اللهم أكرم نزله وأحسن مدخله».

الصدقة الجارية لأبي المتوفي

وأوضحت دار الإفتاء على لسان مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أحمد ممدوح حول ما ورد من أسئلة تخص الدعاء للأب المتوفي إنَّ هناك عددا من الأعمال والصدقات الجارية تبقي بعد رحيل من توفوا، ومنها الصدقة الجارية، والدعاء له، والحج أو العمرة عن المتوفي الأب

واستند مدير إدارة الأبحاث الشرعية إلى الحديث النبوي الصحيح عن الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ: إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».

الحج عن أبي المتوفي يوم عرفة

الحج عن الميت المستطيع و ميقات من يحج عن غيره من الأسئلة التى وردت لدار الإفتاء المصرية، لاسيما وأن كثير من الأبناء يرغبون فى أداء مناسك الحج عن آبائهم الراحلين، وفي هذا الصدد تجيب دار الإفتاء، أنَّ من استطاع الحجّ فلم يحج حتى مات وجب الإحجاج عنه من تركته؛ لما روي أن رجلًا قـال: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ» رواه النسائي.فشبَّه الرسولُ صلى الله عليه وآله وسلم الحجَّ بالدَّين الذي لا يسقط بالموت، فوجب أن يتساويا في الحكم.

ويشترط فيمن يَحج عنه أن يكون قد حجّ عن نفسه؛ لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ؟» قَالَ: أَخٌ لِي -أَوْ: قَرِيبٌ لِي- قَالَ: «حَجَجْتَ عَـنْ نَفْسِكَ؟» قَالَ: لا، قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان.

ويتزامن يوم عرفه مع يوم الجمعة، وهناك من الدعاء المرجو للأب المتوفي فى هذا اليوم وهو «اللهم اجعل قبره خير مسكن تغفو به عينه حتي تقوم الساعة يا عظيم، يا رب كل من أنتقل إلى رحمتك أكرمه بجنة عرضها السماوات والأرض يخير بين أبوابها الثمانية»، و«اللهم في يوم الجمعة ارحم والدي وجميع موتى المسلمين. اللهم اجعل الراحلين إليك في ظل ظليل وأجعل عن يمينهم وعن شمائلهم نورًا حتى تبعثهم آمنين مطمئنين».