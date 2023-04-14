تردد قناة القرآن الكريم بث مباشر من الحرم في رمضان 2023

متابعة شعائر الأيام الأخيرة من عمرة شهر رمضان الكريم 2023 فضلا عن سماع آيات الذكر يدفع الكثير للبحث عن تردد قناة القران الكريم بث مباشر من الحرم، التي تنقل الأحداث بشكل مباشر من البقعة المقدسة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تردد قناة القران الكريم بث مباشر من الحرم وعدد من ترددات قنوات القرآن الكريم الأخرى.

تردد قناة القران الكريم بث مباشر من الحرم

يمكن للجمهور في مصر والسعودية والعالم الإسلامي متابعة تردد قناة القرأن الكريم بث مباشر من الحرم من خلال تحميل تردد 12149، أفقي 27500.

قنوات قرآنية أخرى

كما تتوافر نحو 8 قنوات قرآنية أخرى وتفاصيلها كالتالي:

- تردد قناة أهل القرآن

يمكن مشاهدة قناة أهل القران، على تردد 12398، عمودي، معدل الترميز 27500.

- تردد قناة النور للقرآن الكريم

- التردد: 11411.

- الاستقطاب أفقي H.

- معدل الترميز 27500.

- تردد قناة عبد الباسط عبد الصمد

- التردد 11179.

- أفقي 27500.

- تردد قناة المجد للقرآن الكريم

- التردد 11372.

- أفقي 27500 .

- تردد قناة اقرأ

- التردد 12034.

- أفقي 27500.

- تردد قناة أزهري

- التردد 11766.

- أفقي 27500.

- تردد قناة الرسالة

- التردد 11296.

- أفقي 27500.

- تردد قناة الرحمة

- التردد 1087.

- معدل الترميز 27500 استقطاب رأسي.