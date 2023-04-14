9 إجراءات من هيئة النقل العام استعدادًا لإجازة عيد الفطر المبارك

مع اقتراب موعد عيد الفطر، أنهت محافظة القاهرة استعدادها لاستقبال الإجازة، فيما يتعلق بالنقل العام والمواقف وخطوط السرفيس بوضع خطة تشغيل على مدار أيام عيد الفطر لخدمة المواطنين على جميع خطوط القاهرة الكبرى والتركيز على المناطق التي تشهد إقبال كبير من جانب المواطنين خلال فترة الإجازة وزيادة الأتوبيسات على الخطوط التي تحظى بكثافة وإقبال من الركاب.

ومن الاجراءات التي اتخذتها النقل العام ضمن الاستعداد لاستقبال العيد لتوفير خدمة أفضل ما يلي:

لمواجهة استغلال السائقين للركاب

- متابعة مواقف السرفيس لمواجهة استغلال السائقين للركاب ومنع زيادة تعريفة الركوب خلال فترة العيد.

- التنسيق بين النقل العام والنقل الجماعي والمترو للحد من أي زحام وخدمة المواطنين.

- تكثيف الأتوبيسات على الخطوط التي بها مناطق ترفيهية ومتنزهات ومزارات سياحية بالقاهرة الكبرى.

-تشغيل الأتوبيس النهري لخدمة مدينة القناطر الخيرية وحديقة الحيوان والأهرامات ومناطق القاهرة الكبرى بما فيها المناطق السياحية والترفيهية التي تشهد إقبال أيام العيد.

- العمل على زيادة الأتوبيسات في أي مواقع تشهد رواج من المواطنين لمنع أي زحام وتقليل زمن التقاطر.

- اتباع منظومة التتبع الإلكتروني G.P.S لإحكام السيطرة والمراقبة على حركة السيارات

خطة لتشغيل مجموعات للرقابة الميدانية

- تكليف جهاز الرقابة الميدانية بالنقل العام بوضع خطة لتشغيل مجموعات عمل تمثل جميع المناطق الرقابية على مستوى الهيئة بمناطق التشغيل المختلفة بالقاهرة الكبرى سواء بالمحطات أو المتحركة من سيارات ودراجات بخارية لمواجهة الحالات الطارئة الخاصة بالتشغيل لمنع أي زحام في المناطق الترفيهية أو تحويل مسارات الخطوط في حالة الضرورة.

خطوط السير

-متابعة مستمرة من غرفة عمليات هيئة النقل العام لكل خطوط السير والجراجات والمحطات النهائية.

- توفير الاتوبيسات المطلوبة لكل خط مع اتمام أعمال الصيانة وحالة السيارات والتركيز على نظافة الأتوبيس.