وليد فواز يعود إلى السينما بفيلم «شقو» بعد غياب 3 سنوات

حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان وليد فواز، الذي يعود به إلى السينما بعد غياب قارب الـ3 سنوات منذ آخر أعماله في فيلم دماغ شيطان عام 2020، قائلا في تصريحات لـ «الوطن»: «أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدي في فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني وأمينة خليل، تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي أكشن، من إخراج كريم السبكي».

وليد فواز في رمضان

ويأتي ذلك بعد مشاركته المتميزة في سباق الدراما الرمضانية 2023، ما بين تقديم الإرهابي أبو أسامة المصري في «الكتيبة 101» و بين شخصية المطلب ابن عبد الله والي مصر في «رسالة الإمام»، وحصد عدد من الإشادات النقدية وردود الأفعال الإيجابية لدى الجمهور والنقاد.

وليد فواز: لا يوجد تشابه بين أبو أسامة في الكتيبة 101 وطلحة في السهام المارقة

وعن التشابه بين شخصية القيادي الإرهابي أبو أسامة في الكتيبة 101، وبين شخصية طلحة التي قدمها في مسلسل السهام المارقة عام 2018، أوضح فواز في تصريحات لـ «الوطن»: «قد يبدو لمن ينظر من الخارج أن هناك تشابها بينهما بسبب الشكل الخارجي، ولكن طلحة هو شخص تابع ليس صاحب قرار تعرض لغسيل مخ، شاب عادي تم استقطابه إلى التنظيم الإرهابي بسبب أحلامه بالثراء السريع وتعدد الزيجات».

وتابع: «على عكس التكفيري أبو أسامة المصري مسؤول الجناح العسكري في التنظيم الإرهابي، كان صاحب قرار وداهية على قد كبير من الذكاء والمكر حتى أنه استغرق وقت حتى تمكنت القوات من إلقاء القبض عليه».